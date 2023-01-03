نقيب العاملين بالسياحة: نستهدف زيادة أعضاء النقابة لـ100 ألف نهاية 2023

كتبت آية دعبس

نظمت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق برئاسة محسن أش الله سكرتير الهجرة والاستخدام الخارجي بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورشة العمل الأولى عن مهارات وأساسيات العمل النقابي ومنازعات العمل الجماعي، بحضور الدكتور ياسر صقر مدير عام المنظمات النقابية بوزارة القوى العاملة، وبحضور هيئة مكتب النقابة العامة ومشاركة أعضاء اللجان النقابية المنتخبون في الدورة النقابية الحالية.

استعرض المستشار ياسر صقر آليات العمل النقابي الحديث في ضوء تطبيق القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن حرية حق التنظيم النقابي ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القوانين الوطنية والدستور المصري، باعتباره من أكبر التجمعات الجماهيرية وتأكيداً لدوره في الدفاع عن حقوق العمال من خلال وضع اللوائح التي تمثل حقه الأصيل في المشاركة الحقيقية والواقعية في إدارة العمل داخل المنشآت.

أكد صقر على دور الجهة الإدارية في نشر الوعي النقابي لتمكين الأعضاء من مباشرة نشاطهم لخدمة الوطن، وذلك من خلال الدعم الذي يؤكد عليه حسن شحاته وزير القوى العاملة تماشياً مع ثورة المعلومات والتحول الرقمي الذي تنتهجه مصر الآن.

شدد صقر على دور الأعضاء في ممارسة الحرفية في العمل النقابي، وإيجاد خطط بديلة لحل المشكلات المطروحة، تعتمد على المفهوم الواقعي للتفاوض عند اختيار الوقت والأدوات الناجزة للحل وليس الإعتماد على القانون وحده.

تحدث الدكتور ياسر صقر عن الإجراءات التي تتخذ بشأن تشكيل مجالس إدارات المنظمات النقابية والأوراق المطلوبة لتأسيسها، موضحا أن الشخصية الاعتبارية تعني القوة والقدرة على حل المشاكل في إطار الوحده والإنضمام لنقابات العامة، مما يعظم من آداء اللجان النقابية.

أعلن محسن أش الله رئيس النقابة العامة، أن خطتها تستهدف زيادة عضوية النقابة لتصل إلى 100 ألف عضو قبل نهاية العام الحالي 2023، وإنشاء قاعدة بيانات حقيقية بعضوية اللجان النقابية وإنشاء لجان إدارية ومهنية جديدة في جميع المواقع.