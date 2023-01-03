اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 يناير 2023 07:26 ص
أكرم القصاص
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نبيه برى يبحث الأوضاع في البلاد مع وزير الدفاع الفرنسى

الثلاثاء، 03 يناير 2023 07:00 ص
نبيه برى يبحث الأوضاع في البلاد مع وزير الدفاع الفرنسى مع وزير الدفاع الفرنسي
أ ش أ

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بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مع وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الأوضاع العامة في لبنان، وذلك خلال استقباله الاثنين الوزير الفرنسي، والوفد المرافق له بمقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة بالعاصمة بيروت، بحضور سفيرة فرنسا بلبنان آن جريو.


وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تطرق إلى الأوضاع العامة في المنطقة.


وكان سيباستيان بدأ زيارة إلى لبنان أمس الأول السبت، زار خلالها الجنود الفرنسيين المشاركين في قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (اليونيفيل) بالجنوب اللبناني كما التقى وزير الدفاع اللبناني موريس سليم.


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فرنسا

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