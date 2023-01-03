منظمات طبية بريطانية: نحو 500 مريض يموتون أسبوعيا في "الطوارئ"

كتب- وكالات

أكدت منظمات طبية بريطانية، إن النظام الصحي في البلاد يعاني من تداعيات وباء كورونا حتى الآن، وذلك بالتزامن مع الإضرابات الممتدة منذ أسابيع فى قطاع الرعاية الصحية.

وقالت المنظمات الصحية أن هناك ما بين 300 إلى 500 مريض يموتون كل أسبوع في أقسام الطوارئ لنقص في الرعاية الصحية.

وحسب ما نقلت "سكاي نيوز" عربية، دعت المنظمات الحكومة إلى الاستجابة إلى حل هذه المشاكل سريعا.

وقال نائب رئيس الكلية الملكية لطب الطوارئ إنه "إذا كنت على الأرض، تعلم أن هذه المشكلة طويلة الأمد، وليست على المدى القصير".

وحسب الإحصاءات يضطر مريض من بين كل خمسة يصلون إلى طوارئ المستشفيات إلى الانتظار حتى الدخول، ويصل الأمر في بعض الحالات إلى 12 ساعة.

وتعتبر الحكومة أن الأزمة سببها وباء كورونا، والإنفلونزا، وهو ما أدى بها إلى رفض طلبات الممرضين في أول إضراب لهم في ديسمبر.