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مصر تأسف لاقتحام مسئول إسرائيلى الأقصى وتؤكد رفض أية اجراءات أحادية بالقدس

الثلاثاء، 03 يناير 2023 11:56 ص
مصر تأسف لاقتحام مسئول إسرائيلى الأقصى وتؤكد رفض أية اجراءات أحادية بالقدس السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية
كتب أحمد جمعة

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أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الثلاثاء، عن أسفها لاقتحام مسئول رسمي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة المسجد الأقصى بصحبة عناصر متطرفة تحت حماية القوات الإسرائيلية، مؤكدةً على رفضها التام لأية إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

وحذرت مصر من التبعات السلبية لمثل هذه الاجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة، وعلى مستقبل عملية السلام، داعيةً كافة الأطراف إلى ضبط النفس والتحلي بالمسئولية والامتناع عن أية إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع.


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