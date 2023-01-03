غلق 4 منشآت مخالفة والتحفظ على 80 حالة إشغالا متنوعا بحى المنتزه أول بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى المنتزه أول الإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، أسفرت عن غلق 4 منشآت والتحفظ علي 80 إشغالا متنوعا، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحى.

وكلف اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى الالتزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى.

وشملت الحملة، شوارع جمال عبد الناصر، وخالد بن الوليد إسكندر إبراهيم وشارع ملك حفني، وأسفرت عن التحفظ علي «80» حاله إشغال متنوعه وغلق «4» محال تجاريه لمخالفتهم مواعيد الغلق وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

وعلي صعيد آخر أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي، وذلك في إطارلستقبال محافظة الإسكندرية للعام الميلادي الجديد، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة والتجميل ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات، مشدداً على التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف علي الأراضي الزراعية مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية والأمنية في تأمين الاحتفالات الرسمية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.

وأشار إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال.

وفي هذا الصدد، كثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية حملاتها على كافة القطاعات الخدمية.