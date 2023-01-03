علاج 992 حالة بالقافلة الطبية المجانية في القصاصين ضمن مبادرة "حياة كريمة"

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمدرسة عرب أبوالقاسم التى تستهدف أهالى قرية أم عزام مركز ومدينة القصاصين، وقامت القافلة الطبية بالكشف على 992 مواطن فى أول أيامها، حيث أنها بدأت اليوم الاثنين الموافق 2 يناير الجارى ضمن خطة القوافل العلاجية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا؛ لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تابع الدكتور" على حطب" وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، اليوم القافلة الطبية بمدرسة عرب أبوالقاسم التى تضمنت 6 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية، وعيادة للأسنان ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنفا دوائيا بالإضافة إلى التثقيف الصحى والتوعية بأهمية تلقى لقاح كورونا والتسجيل الفورى بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأشارت دكتورة "بثينة بركات" مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال عدد 362 حالة بعيادة الباطنة و10 حالات بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 20 سيدة بالإضافة إلى استقبال عدد 296حالة بعيادة الأطفال وفى عيادة المسالك تم استقبال 22 حالة بالإضافة إلى عدد 45 سيدة بعيادة النساء كما استقبلت عيادة الجلدية 75حالة أما عيادة العظام استقبلت عدد 122حالة وعيادة الكشف عن أمراض الضغط والسكر استقبلت 40 حالة فضلًا عن صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة مجانًا.

على أن تستمر القافلة الطبية بمدرسة عرب أبوالقاسم التابع لقرية أم عزام مركز ومدينة القصاصين فى استقبال المواطنين غدًا الثلاثاء الموافق3 يناير الجاري؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.