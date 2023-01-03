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عضو لجنة مكافحة كورونا: التطعيمات صالحة وفعالة ضد المتحورات الجديدة

الثلاثاء، 03 يناير 2023 12:17 ص
عضو لجنة مكافحة كورونا: التطعيمات صالحة وفعالة ضد المتحورات الجديدة كورونا
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن تزايد معدلات الإصابات بفيروس كورونا في الصين وسط تحذيرات من جائحة جديدة أمر مقلق في ظل تزايد الاصابات وتكتم الصين الاعلامي على معدل الاصابات.

وأضاف الدكتور محمد النادي، في لقاء ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إن هناك تكتيما إعلاميا تنتهجه الصين، وفي مؤشر أن رصد عدد الحالات في تزايد مستمر، لافتا إلى أن ما يقرب من 20% من سكان الصين أصيبوا بالفيروس والغلق التام أعطاهم نوع من الامان الكاذب ولكن الاغلاق في الصين تسبب في افتقاد الشعب لمناعة القطيع.

وأوضح، أن التطعيمات صالحة وفعالة ضد المتحور الجديد ولا يزال البروتين الشوكي لم يتغير بصورة عالية ففعالية اللقاحات مستمرة ولكن نلفت النظر إلى أن اللقاح يكون أجسام مضادة وننسى أننا نشغل معانا خلايا الذاكرة، موضحا أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ونقص في المناعة هؤلاء الفئة المستهدفة بعد 6 شهور أو 9 شهور عليه الحصول على جرعة تطعيم معززة من أجل الحماية.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، السبت، أن المثابرة والوحدة مفتاح النجاح مع دخول البلاد مرحلة جديدة من الوقاية والسيطرة على جائحة فيروس كورونا.

وقال شي، خلال كلمة له بمناسبة حلول عام 2023، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا": "بعد ظهور الجائحة، نتمسك دوما بمبدأ الشعب أولاً والحياة أولاً"، مؤكدا أن الصين تمكنت من تجاوز الصعوبات والتحديات غير المسبوقة بفضل الجهود المضنية.

وأوضح شي أن عدداً كبيراً من الكوادر والجماهير، وخاصة الكوادر الطبية والتمريضية يبقون في مناصبهم بشجاعة وصمود رغم المصاعب.


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