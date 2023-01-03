طقس غائم وأجواء باردة ودرجة الحرارة 16 ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تشهد محافظة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، طقسا غائما جزئيا على مدن المحافظة، وظهرت الشبورة المائية في الساعات الأولي من صباح اليوم على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع انخفاض في درجات الحرارة، وسجلت دراجات الحرارة علي مدينة بنى سويف 16 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

كما يتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة مساء بنسبة حدوث 30٪ على القاهرة الكبرى وخليج السويس، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 40٪ ، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 60٪ ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 40٪ على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء ، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين ومرسى علم بنسبة حدوث 40٪ ، وفرص أمطار خفيفة مساء على شمال الصعيد بنسبة حدوث 30٪.