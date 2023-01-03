طالب يبدع في الإنشاء الديني وصوت أذان الحرم المكي بالإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قدم تليفزيون "اليوم السابع" فيديو مع الطالب محروس محمد من محافظة الإسكندرية، والذى انتهى من دراسة الإنشاد منذ عامين لتقليد كبار القراء والإنشاد الدينى وتلاوة القرآن الكريم، ورفع الأذان المكي .

وقال محروس محمد، الطالب بالمعهد البحري بمحافظة الإسكندرية، إنه بدأ فى تعلم الإنشاد منذ عامين من خلال المدرسة التي أنشأها الشيخ محمود التهامي، وبعد ذلك استطاع في تقليد عدد من المشايخ، ومنهم الشيخ محمود التهامي والشيخ النقشبندي، والشيخ نصر الدين طوبار، والشيخ محمد عمران والجيل الحالي الشيخ محمد طارق ومحمود هلال .

وأضاف محروس محمد لـ"اليوم السابع" أنه شارك في مسابقة الصوت الذهبي واستطاع الوصول إلى النهائيات، وأن يحافظ على المركز الأول الذي حصده على مستوى المحافظة، وتمنى المشاركة في مسابقة منشد الشارقة التي تقام في في دول الإمارات العربية والحصول على مركز متقدم بها باذن الله .

وأضاف الطالب محمود حمدة، لـ"اليوم السابع"، أن موهبته فى قراءة القرآن الكريم منذ الصغر، جعلت معلمى المدرسة الابتدائية التى التحق بها، يرشحونه لتلاوة القرآن فى الإذاعة المدرسية خلال الطابورالصباحي، وعندما شاهد أصدقاءه فى الأزهر الشريف، قرر الالتحاق بالأزهر الشريف، ومنذ عام بدأ فى الإنشاد الديني على يد الشيخ محمود التهامي .

وأوضح الطالب الأزهرى أنه يقوم بتنظيم وقته ما بين تلاوة القرآن والإنشاد وما بين الدراسة، واختتم حديثة قائلا "المشايخ الذين يقوم بتقليدهم الشيخ مشاري راشد العفاسي، والشيخ ماهر المعيقلي، والشيخ محمد أيوب".



الطالب محروس محمد



طالب يبدع في الإنشاء الديني