ضبط المتهم بالتعدى على شخص بالقليوبية بسبب فتاة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى .. متضمناً تعرض أحد الأشخاص للتعدى بالضرب من قبل مجموعة من الأشخاص ومحاولتهم سرقه هاتفه المحمول بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بإستقبال (طالب - مقيم بدائرة القسم"مصاب بجروح قطعية متفرقة").

بالإنتقال وسؤال المصاب إتهم (عامل - مقيم بذات العنوان) بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض" كتر" ، وذلك لوجود خلافات سابقه بينهما.

عقب تقنين الإجراءات باشراف اللواء محمد السيد مدير المباحث تم ضبط المتهم المذكور ، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وعلل ذلك لقيام المصاب بمضايقة فتاة من أقاربه وحال معاتبته له نشبت بينهما مشادة كلاميه تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كلا منهما على الآخر بالضرب ، ونتج عن ذلك إصابة المجنى عليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.