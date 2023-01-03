صادرات الأسلحة الألمانية تسجل انخفاضاً طفيفاً في 2022

أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد الألمانية، الثلاثاء، أن قيمة صادرات الأسلحة الألمانية سجلت انخفاضاً طفيفاً في 2022، على الرغم من إرسال شحنات إلى أوكرانيا للتصدي للغزو الروسي.



وأشارت البيانات إلى أن الوزارة منحت موافقات لتصدير أسلحة بقيمة 8.36 مليار يورو (8.82 مليار دولار) في 2022، وهي أسلحة حربية بقيمة 3.96 مليار يورو وأسلحة أخرى بقيمة 4.4 مليار يورو، وذلك انخفاضاً من 9.35 مليار يورو في 2021.



واعتُمد تصدير أسلحة بما يزيد قليلاً عن 2.2 مليار دولار إلى أوكرانيا، وهي أكثر منها لأي دولة أخرى.