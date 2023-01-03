اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 يناير 2023 10:03 م
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صادرات الأسلحة الألمانية تسجل انخفاضاً طفيفاً في 2022

الثلاثاء، 03 يناير 2023 09:30 م
صادرات الأسلحة الألمانية تسجل انخفاضاً طفيفاً في 2022 المستشار الألماني أولاف شولتز
وكالات

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أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد الألمانية، الثلاثاء، أن قيمة صادرات الأسلحة الألمانية سجلت انخفاضاً طفيفاً في 2022، على الرغم من إرسال شحنات إلى أوكرانيا للتصدي للغزو الروسي.

وأشارت البيانات إلى أن الوزارة منحت موافقات لتصدير أسلحة بقيمة 8.36 مليار يورو (8.82 مليار دولار) في 2022، وهي أسلحة حربية بقيمة 3.96 مليار يورو وأسلحة أخرى بقيمة 4.4 مليار يورو، وذلك انخفاضاً من 9.35 مليار يورو في 2021.

واعتُمد تصدير أسلحة بما يزيد قليلاً عن 2.2 مليار دولار إلى أوكرانيا، وهي أكثر منها لأي دولة أخرى.

 

 


ألمانيا

صادرات الأسلحة الألمانية

وزارة الاقتصاد الألمانية

أوكرانيا

روسيا

أوكرانيا وروسيا



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