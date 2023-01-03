سول: المركبة الكورية الجنوبية المدارية ترسل مقاطع فيديو للقمر والأرض

أ.ش.أ

أعلن مركز أبحاث الفضاء الحكومي الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء، أن مركبة الفضاء غير المأهولة دانوري أرسلت مقاطع فيديو للأرض والقمر بعد وصولها إلى القمر الشهر الماضي.

وأوضح المركز - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن المركبة أجرت 3 جولات من مناورات الإدراج في المدار القمري (LOI) اعتبارًا من 17 ديسمبر الماضي لخفض سرعتها وربط نفسها بجاذبية القمر قبل دخولها المدار القمري في 27 ديسمبر.

وأشار إلى أن المركبة المدارية ستقوم بقياس التضاريس والقوة المغناطيسية وأشعة جاما وغيرها من سمات سطح القمر باستخدام ستة أدوات على متنها خلال مهمتها التي تستغرق عامًا بدءا من فبراير المقبل، كما ستحدد أيضًا مواقع الهبوط المحتملة للبعثات القمرية المستقبلية.

والتُقط الفيديو الأول - يوم 24 ديسمبر الماضي - على ارتفاع 344 كيلومترا فوق القمر، عندما كانت دانوي تجري ثاني مناورات الإدراج في المدار القمري، وتم التقاط الفيديو الثاني بعد 4 أيام، أثناء الدوران حول القمر، وفقا للمعهد الكوري لأبحاث الفضاء الجوي.