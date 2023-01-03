اليوم السابع
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سوق على مهلك.. المرور يحرر 23 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة على الطرق

الثلاثاء، 03 يناير 2023 12:13 م
سوق على مهلك.. المرور يحرر 23 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة على الطرق رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (78729) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (23262) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (222) مخالفة السير بدون تراخيص و(6) دراجات نارية مخالفة و (22) مخالفة موقف عشوائى و(7) مخالفات شروط الترخيص .
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 

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