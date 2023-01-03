زوجة تطلب الطلاق: "تزوج من سيدتين وطالبنى بالعيش برفقتهما فى مسكن واحد"

كتبت أسماء شلبى

"زوجي تزوج دون علمي بزوجتين بعد زواجنا بـ 3 سنوات، وجاء بزوجته الثانية إلى منزلى وطالبني بالعيش برفقتها، وبعد 6 أشهر جاء بالزوجة الأولى في نفس المسكن، وطالبني بالرجوع إلى المنزل بعد هجري له اعتراضا على زواجه، وعندما رفضت هدد بحرماني من بناتي، وتحفظ على منقولاتي ومصوغاتي وحقوقي الشرعية".. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها زوجها بتطليقها بعد أن تزوج عليها سيدتين.

وتابعت الزوجة: "زوجي بعد أن ورث والده وأصبح يمتلك مبالغ مالية بملايين الجنيهات، باعني وتزوج على، وطالبني بالقبول بالأمر الواقع، والعيش برفقتهم في بيت عائلته في مسكن واحد، وواصل ملاحقتي لإجباري والطفلتين للعودة له، وعندما رفض شهر بي، وسبني بأبشع الألفاظ، وحاول الضغط على عائلتي لإجباري على الحياة برفقته، مما أصابني بضرر بالغ بسبب تصرفاته الجنونية".

وأكدت الزوجة: "طالبت بالطلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة، لإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي، ورفض التخلي عني بسبب الطفلتين ورغبته بتربيتهم برفقته، وتركني معلقة على ذمته، ورفض سداد نفقاتنا رغم أنه ميسور الحال ويستطيع مساعدتنا، وتلاعب بحقيقة دخله للاستيلاء على حقوقي، بالإضافة إلى تهديدي وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 أشهر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.