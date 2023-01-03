داليا إبراهيم تفوز بالمركز الثانى عالميا فى جائزة رابطة ماجيستير إدارة الأعمال فئة القيادة المتميزة

تحدثت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، عن فوزها بالمركز الثانى على مستوى العالم كأول سيدة عربية وأفريقية تحقق جائزة رابطة ماجستير إدارة الأعمال "إيه إم بى إيه"AMBA وجمعية خريجي إدارة الأعمال BGA لعام 2022-2023، فئة القيادة المتميزة، موضحة أنه تم اختيارها من قبل الجامعة الأمريكية فى مصر كالمرشح الوحيد من الجامعة ، ثم تم اختيارها من قبل رابطة ماجستير إدارة الأعمال وجمعية خريجي إدارة الأعمال ضمن الخمس المرشحين النهائيين على مستوى العالم فى شهر سبتمبر الماضى، وتم إعلان النتيجة النهاية فى شهر ديسمبر فى لندن لتحصد المركز الثانى.

وأوضحت داليا إبراهيم فى حديثها "لليوم السابع"، أنها تسلمت فى حفل أُقيم في لندن، حيث كرمت رابطة ماجستير إدارة الأعمال وجمعية خريجي إدارة الأعمال الفائزين بجوائز التميز في تسع فئات وشملت : طالب العام في ماجستير إدارة الأعمال، والقيادة المتميزة، وأفضل شركة ناشئة، وأفضل رائد أعمال، وأفضل استراتيجية ابتكار، وأفضل مبادرة للتعلم مدى الحياة، وأفضل شراكة بين كليات إدارة الأعمال، وأفضل مبادرة للثقافة والتنوع والشمول، وأفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة.

وتابعت داليا إبراهيم أن الجائزة تهدف إلى التميز في القيادة وتكريم خريجي كليات إدارة الأعمال المعتمدة من رابطة ماجستير إدارة الأعمال الذين تركوا تأثيراً في عالم الأعمال بعد تخرجهم، والاحتفاء بانجازاتهم، وأعمالهم، وأدائهم في هذا المجال، مشيرة إلى أنها حصلت على شهادة البكالوريوس بمرتبة الشرف في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة في عام 1993، كما حصلت على درجة الماجيستير فى الإدارة العامة عام 1999، ثم الماجيستير فى إدارة الأعمال التنفيذية عام 2014 من نفس الجامعة، كما تم اختيارها ضمن ال 50 سيدة الأكثر تأثيراً بمؤسسات الأعمال خلال 2017 وذلك خلال الاحتفال السنوى الذى تنظمه مجلة أموال الغد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء. وفى 2020 حصلت داليا إبراهيم على جائزة «المرأة العربية والمسئولية المجتمعية» من المجلس العربى للمسؤولية المجتمعية تحت رعاية جامعة الدول العربية.

وفي سبتمبر الماضي، اُختيرت داليا ضمن أفضل ثلاث سيدات ورواد أعمال في إفريقا فى فئة "الإنجازات على مدار العمر" خلال منتدى المرأة الإفريقية للابتكار وريادة الأعمال، الذي أُقيمت فعاليته في القاهرة.