حديقة "دراى تورتوجاس" الأمريكية تغلق أبوابها أمام الجمهور عقب تدفق عشرات المهاجرين

وقالت الحديقة - في بيان نقلته شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء، إنها ستغلق أبوابها مؤقتا أمام الجمهور بينما يقوم أفراد إنفاذ القانون والمسئولون الطبيون بتقييم وتوفير الرعاية وتنسيق النقل إلى مدينة "كي ويست" لحوالي 300 مهاجر وصلوا إلى الحديقة خلال ال48 ساعة الماضية.

من جانبه، لم يؤكد متحدث باسم خفر السواحل الأمريكي ما إذا كانت تقديرات الحديقة الوطنية لعدد المهاجرين الذين وصلوا دقيقة، لكنه قال إن قوة عمل تابعة للأمن الداخلي تقوم حاليا بإنقاذ العديد من المهاجرين من مناطق مختلفة بالمكان.

يشار إلى أن حديقة "دراي تورتوجاس" الوطنية تقع على بعد 70 ميلا غرب مدينة "كي ويست" .. وتبلغ مساحتها 100 ميل مربع ولا يمكن الوصول إليها إلا بالقارب أو الطائرة المائية وتتكون من سبع جزر صغيرة.