حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة هواتف المواطنين فى عابدين 4 أيام

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عابدين، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، كونا تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية.

واصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها فى مكافحة جرائم السرقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات المتنوعة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات ولا يحملان تراخيص" بدائرة قسم شرطة عابدين.

وعُثر بحوزتهما على (هاتف محمول "مجهول المصدر" – كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة سرقة، وكذا الدراجة النارية، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

كما أسفرت الجهود عن ضبط (ثلاثة أشخاص) لاتهامهم بسرقة كمية من المواسير النحاسية ومجموعة من الأسلاك الكهربائية وقطع من الحديد من موقع إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وتحميلها بصندوق سيارة "نقل" تم ضبطها.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التصرف فى المسروقات بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية )، وبحوزته (ساعة يد - هاتف محمـــول "مــجهوليـن المصدر").

وبمواجهته اعترف بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة السلام ثان بأسلوب "التسلق"، كما اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بذات الأسلوب، وأقر بارتكابه (3) وقائع أخرى، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمسكنه.