تشييع جثمانى شقيقتين بالمحلة فى جنازة واحدة بعد وفاة الثانية حزنا على الأولى

الغربية مصطفى عادل

شيع المئات من أبناء مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية جنازة شقيقتين بعد وفاة الأولى متأثرة بالمرض ووفاة الثانية بعد ساعات من وفاتها حزنا عليها.

وخرجت الجثامين بعد أداء صلاة الجنازة عليهن عقب الصلاة عليهابمسجد الأربعين بالمحلة.

وكان قد خيم الحزن بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية بعد وفاة شقيقتين فى يوم واحد بعد وفاة إحداهن ولحقت بها شقيقتها بعد وقت قصير حزنا على فراقها، وتم نقل الجثامين لمنزلهما وتستعد الأسرة لتوديعهما فى جنازة واحدة.

كانت السيدة "ن.ا.خ" قد أصيبت بالسرطان وخضعت للعلاج، وتدهورت مؤخرا حالتها الصحية، وكانت شقيقتها"هانم" تتردد عليها للاطمئنان عليها ورعايتها، وساءت حالتها الصحية أمس وتوفيت متأثرة بالمرض الخبيث، ودخلت شقيقتها فى نوبة بكاء شديدة وفارقت الحياة بشكل مفاجئ لتلحق بشقيقتها المتوفاه.

وأعلنت الأسرة عن وفاة الشقيقتين عبر مكبرات الصوت فى المساجد وتحديد موعد صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر.

وكان قد لفظ الشاب فتحى القطورى مقيم قرية سجين مركز قطور بمحافظة الغربية أنفاسه داخل العناية المركزة بالمستشفى بعد 53 يوما قضاها بداخلها إثر تعرضه لحادث تصادم ميكروباص بدراجة نارية يقودها دخل على اثرها في غيبوبة تامة.

وشيع اهالي قريته جنازته لمثواه الأخير بعد انهاء اجراءات الدفن وسط حالة من الحزن التي خيمت على اهل القرية

وكانت الاجهزة الامنية قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا قطور، وانتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية وإصابة شاب باصابات خطيرة، وتم نقله للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان قد لقى شخص مصرعه، وأصيبت زوجته بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، فى حادث تصادم ميكروباص بدراجة نارية على طريق طنطا محلة منوف وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



الجنازة



الجنازة



جانب من الجنازة



جانب من الجنازة



