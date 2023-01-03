تخصيص خط ساخن 15246 للإبلاغ عن شكاوى السلع وارتفاع الأسعار 

وتهيب المحافظة المواطنين بالإبلاغ عن حالات رفع أسعار السلع أو اختفائها وعدم توافرها في منافذ البيع المختلفة أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال الخط الساخن 15246 والذي تم تخصيصه لهذا الشأن.

وكان قد أطمأن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استعداد الوحدات المحلية في مدينة المحلة الكبرى، لاستقبال عيد الميلاد المجيد، وذلك من خلال جولة ليلية، تفقد فيها، كنيسة السيدة العذراء مريم، كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس، كنيسة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس السادس وكنيسة الملاك.

ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري طوال فترة الأعياد، كما وجه بدهان البلدورات وأعمدة الإنارة، قص وتهذيب الأشجار، في محيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، كما وجه رؤساء الأحياء ونوابهم بالتواجد المستمر في الشارع والتنسيق الكامل والمستمر مع الأجهزة الأمنية لحين انتهاء فترة الأعياد.

رافق المحافظ خلال جولته المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة و سعد نصر رئيس حي ثان المحلة .