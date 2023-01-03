تخصيص خط ساخن 15246 للإبلاغ عن شكاوى السلع وارتفاع الأسعار 

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بضبط الأسعار في أسواق المحافظة من خلال لجان المتابعة الرئيسية والفرعية التي شُكِلت بهذا الشأن، وكذلك جهود المديريات المعنية وعلى رأسها التموين ، الطب البيطري ، الصحة ،جهاز حماية المستهلك وشرطة التموين ، ذلك إلى جانب قيام المحافظة بتسهيل إجراءات فتح شوادر بيع سلع غذائية مدعمة بأسعار تنافسية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لمواجهة ارتفاع الأسعار واحتكار بعض التجار للسلع بهدف بيعها بأسعار مرتفعة .
وتهيب المحافظة المواطنين بالإبلاغ عن حالات رفع أسعار السلع أو اختفائها وعدم توافرها في منافذ البيع المختلفة أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال الخط الساخن 15246 والذي تم تخصيصه لهذا الشأن.
وكان قد أطمأن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استعداد الوحدات المحلية في مدينة المحلة الكبرى، لاستقبال عيد الميلاد المجيد، وذلك من خلال جولة ليلية، تفقد فيها، كنيسة السيدة العذراء مريم، كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس، كنيسة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس السادس وكنيسة الملاك.
ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري طوال فترة الأعياد، كما وجه بدهان البلدورات وأعمدة الإنارة، قص وتهذيب الأشجار، في محيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، كما وجه رؤساء الأحياء ونوابهم بالتواجد المستمر في الشارع والتنسيق الكامل والمستمر مع الأجهزة الأمنية لحين انتهاء فترة الأعياد.
رافق المحافظ خلال جولته المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة و سعد نصر رئيس حي ثان المحلة .
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