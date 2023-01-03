بايدن يحيى الذكرى الثانية لأحداث اقتحام الكونجرس باحتفال فى البيت الأبيض

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحيى الذكرى الثانية لهجوم 6 يناير 2021 على مبني الكابيتول الأمريكي، حين اقتحم عدد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب في محاولة لعرقلة التصديق على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقال البيت الأبيض ان بايدن سيستضيف احتفالا في الغرفة الشرقية، ويلقي ملاحظات حول الحدث، ولم يقدم المسئولين تفاصيل إضافية.

يوافق يوم الجمعة مرور عامين على اقتحام مثيري الشغب مبنى الكابيتول في محاولة لوقف التصديق على الأصوات الانتخابية التي أعلنت أن بايدن هو الفائز في انتخابات 2020. الهجوم ، الذي أسفر عن مقتل ضابطي شرطة في الكابيتول وأحد المشاغبين.

جاء في أعقاب خطاب للرئيس آنذاك ترامب زعم فيه زوراً أن الانتخابات قد سُرقت وحث المؤيدين على السير إلى مبنى الكابيتول من Ellipse خارج البيت الأبيض. .

أحيا بايدن الذكرى الأولى لـاقتحام الكونجرس بإلقاء خطاب من الكابيتول. في تلك التصريحات ، وبخ بايدن بقوة ترامب وأنصاره. ووجه اللوم إلى ترامب لعدم قدرته على قبول الهزيمة ، وانتقد أنصار ترامب لتقليلهم من حدة يوم 6 يناير.

في العام الذي أعقب تلك التصريحات ، حققت لجنة في مجلس النواب في الهجوم وعقدت عدة جلسات استماع رفيعة المستوى قدمت أدلة على أن الهجوم استغرق شهورًا وأن ترامب لعب دورًا رئيسيًا فيه. أحالت اللجنة ترامب إلى وزارة العدل بتهم جنائية محتملة تتعلق بالتحريض على التمرد والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر للإدلاء ببيان كاذب وعرقلة إجراءات رسمية.

قريباً ، يدخل بايدن عامه الثالث في المنصب ، وقال إنه يعتزم السعي للحصول على فترة ولاية أخرى مدتها أربع سنوات ، لكنه لم يترشح رسميًا، وأعلن ترامب ، الذي لم يعترف أبدًا بالهزيمة في انتخابات 2020 ، أنه يسعى لترشيح حزبه مرة أخرى في عام 2024.