اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 يناير 2023 11:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن يحيى الذكرى الثانية لأحداث اقتحام الكونجرس باحتفال فى البيت الأبيض

الثلاثاء، 03 يناير 2023 10:56 ص
بايدن يحيى الذكرى الثانية لأحداث اقتحام الكونجرس باحتفال فى البيت الأبيض بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحيى الذكرى الثانية لهجوم 6 يناير 2021 على مبني الكابيتول الأمريكي، حين اقتحم عدد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب في محاولة لعرقلة التصديق على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقال البيت الأبيض ان بايدن سيستضيف احتفالا في الغرفة الشرقية، ويلقي ملاحظات حول الحدث، ولم يقدم المسئولين تفاصيل إضافية.

يوافق يوم الجمعة مرور عامين على اقتحام مثيري الشغب مبنى الكابيتول في محاولة لوقف التصديق على الأصوات الانتخابية التي أعلنت أن بايدن هو الفائز في انتخابات 2020. الهجوم ، الذي أسفر عن مقتل ضابطي شرطة في الكابيتول وأحد المشاغبين.

جاء في أعقاب خطاب للرئيس آنذاك ترامب زعم فيه زوراً أن الانتخابات قد سُرقت وحث المؤيدين على السير إلى مبنى الكابيتول من Ellipse خارج البيت الأبيض. .

أحيا بايدن الذكرى الأولى لـاقتحام الكونجرس بإلقاء خطاب من الكابيتول. في تلك التصريحات ، وبخ بايدن بقوة ترامب وأنصاره. ووجه اللوم إلى ترامب لعدم قدرته على قبول الهزيمة ، وانتقد أنصار ترامب لتقليلهم من حدة يوم 6 يناير.

في العام الذي أعقب تلك التصريحات ، حققت لجنة في مجلس النواب في الهجوم وعقدت عدة جلسات استماع رفيعة المستوى قدمت أدلة على أن الهجوم استغرق شهورًا وأن ترامب لعب دورًا رئيسيًا فيه. أحالت اللجنة ترامب إلى وزارة العدل بتهم جنائية محتملة تتعلق بالتحريض على التمرد والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر للإدلاء ببيان كاذب وعرقلة إجراءات رسمية.

قريباً ، يدخل بايدن عامه الثالث في المنصب ، وقال إنه يعتزم السعي للحصول على فترة ولاية أخرى مدتها أربع سنوات ، لكنه لم يترشح رسميًا، وأعلن ترامب ، الذي لم يعترف أبدًا بالهزيمة في انتخابات 2020 ، أنه يسعى لترشيح حزبه مرة أخرى في عام 2024.


الولايات المتحدة

اخبار أمريكا

البيت الأبيض

اقتحام الكونجرس

بايدن

ترامب



الموضوعات المتعلقة

بعد نفي بايدن.. سول تؤكد إجراء محادثات مع واشنطن تتعلق بالأصول النووية الأمريكية

الثلاثاء، 03 يناير 2023 08:13 ص

2023 عام مفترق الطرق لكامالا هاريس.. نائبة الرئيس الأمريكى تواجه مهمة صعبة بين دعم ترشح بايدن لفترة ثانية والاستعداد لخلافته فى سباق 2028.. خبراء: مهامها فى "الشيوخ" قيدتها ولم تثبت بعد قدرتها على تولى الرئاسة

الثلاثاء، 03 يناير 2023 03:00 ص

ولاية جورجيا.. مستعمرة سميت باسم ملك إنجلترا وحسمت فوز بايدن برئاسة أمريكا

الإثنين، 02 يناير 2023 05:30 م

ذا هيل: مهمة صعبة أمام كامالا هاريس بين دعم ترشح بايدن والاستعداد لسباق 2028

الإثنين، 02 يناير 2023 12:25 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة