اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 يناير 2023 04:00 ص
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القاهرة تنخفض لـ10 درجات.. درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى السبت المقبل

الثلاثاء، 03 يناير 2023 04:00 ص
القاهرة تنخفض لـ10 درجات.. درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى السبت المقبل حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل 7 يناير 2023، حيث تشهد البلاد  طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء. 

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل 7 يناير 2023 كما يلى:

 

- الثلاثاء 2 يناير: 

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 08 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى  09 درجة

- الأربعاء 4 يناير: 

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 08 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى  11 درجة

- الخميس 5 يناير: 

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى  09 درجة
 

- الجمعة 6 يناير: 

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى  10 درجة
 

- السبت 7 يناير: 

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة
 
شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 08 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى  11 درجة
 
 
 

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