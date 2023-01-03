الغربية تخصص الخط ساخن 15246 للإبلاغ عن شكاوى السلع وارتفاع الأسعار

الغربية محمد طارق

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، بضبط الأسعار في أسواق المحافظة من خلال لجان المتابعة الرئيسية والفرعية، المشكلة بهذا الشأن، وكذلك جهود المديريات المعنية وعلى رأسها التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك وشرطة التموين.

ذلك إلى جانب قيام المحافظة بتسهيل إجراءات فتح شوادر بيع سلع غذائية مدعمة بأسعار تنافسية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لمواجهة ارتفاع الأسعار واحتكار بعض التجار للسلع بهدف بيعها بأسعار مرتفعة .

وتهيب المحافظة المواطنين بالإبلاغ عن حالات رفع أسعار السلع أو اختفائها وعدم توافرها في منافذ البيع المختلفة أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال الخط الساخن 15246 والذي تم تخصيصه لهذا الشأن.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قام مساء اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة آخر استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة، من خلال تفقد محيط كنيسة ماري جرجس بالسنطة، حيث وجه بتمهيد الطرق المؤدية والمحيطة بالكنائس، وإزالة كافة الإشغالات، مع دهان أعمدة الإنارة وقص وتهذيب الأشجار.

وأشار المحافظ أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد الميلاد المجيد، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي مخلفات في كافة الشوارع والطرق المؤدية للكنائس وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح كما كلف غرفة العمليات المركزية بالتواصل المستمر مع الوحدات المحلية وشركات المرافق لتلقي أي بلاغات.

يذكر أن محافظ الغربية قد قام على مدار الأيام السابقة بالمرور على محيط الكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليهم في كافة المراكز والمدن.