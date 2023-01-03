"الصحة" تخصص خط ساخن لتقديم الدعم اللازم لمرضى لمرضى الذبحة الصدرية

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توفير خط ساخن برقم 16474 لتقديم الدعم اللازم لمرضى الذبحة الصدرية إنقاذا لحياته.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الخط الساخن يقوم بتوفير أماكن بالرعايات الحرجة والحضانات بالتنسيق مع مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، مؤكدة أن الخط يكون حلقة الوصل في توفير الخدمات الطارئة، ومن ثم إرسال سيارة إسعاف مجهزة للمريض في مكان تواجده.

وكان وزير الصحة والسكان،أكد أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الرعايات العاجلة والطوارئ، لتيسير حصول المريض على الخدمة، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون، الذي يستهدف دعم ورفع كفاءة منظومة المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، من خلال الربط بين مختلف قطاعات المنظومة الصحية، وفقًا لنظام ذكي مميكن، يضمن سرعة توفير أسرة الرعايات، وتيسير نقل مرضى الرعايات بين المستشفيات وفقًا للحالة الصحية، مؤكدا على أهمية نشر الثقافة المجتمعية بكيفية تقديم الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي والرئوي.

وأشار إلي أن التعاون يهدف إلي نشر التوعية الصحية بأعراض الذبحة الصدرية ونوبات القلب، وطرق تجنب الإصابة بالأمراض القلبية، وسبل التعامل مع الحالات الحرجة لمريض اشتباه الذبحة الصدرية، والأعراض المتعلقة بأمراض القلب والشرايين، وذلك من خلال إطلاق حملة توعوية شعارها «في كل ثانية حياة» وذلك ضمن المشروع القومي لمنظومة الرعايات والحضانات والطوارئ، بإشراف الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بالوزارة.