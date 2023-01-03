اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"الشقيري" يحصل علي الدكتوراة في فاعلية الكتابة التأملية لتنمية الكتابة الإنجليزية للمرحلة الثانوية

الثلاثاء، 03 يناير 2023 10:30 م
"الشقيري" يحصل علي الدكتوراة في فاعلية الكتابة التأملية لتنمية الكتابة الإنجليزية للمرحلة الثانوية طلاب الثانوية العامة - أرشيفية

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شهد معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة السادات مناقشة رسالة دكتوراة الفلسفة في مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية، بعنوان 'فاعلية برنامج مقترح قائم على مدخل مذكرات الكتابة التأملية لتنمية مهارة الكتابة في مادة اللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الثانوية" المقدمة من الباحث شفيع حنفي عبد القادر علي الشقيري.
 
وقد تمت المناقشة وسط إشادة بالغة من لجنتي الاشراف والتحكيم بمحتوى الرسالة، حيث ألقت الرسالة الضوء على موضوع هام من موضوعات مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية، وهو تنمية مهارة الكتابة باستخدام مذكرات الكتابة التأملية، (وركزت علي الكتابة الحرة المركزة) وهو من الموضوعات التي لها أهمية بالغة في تطوير تدريس مادة اللغة الإنجليزية الطلاب المرحلة الثانوية.
 
تكونت لجنة الاشراف من الاستاذ الدكتور محمد أحمد الحويطي، أستاذ ووكيل معهد الدراسات والبحوث جامعة مدينة السادات، والأستاذ الدكتور أماني محمد طه، أستاذ المناهج وطرق التدريس بالمركز القومي للبحوث العربية والتنمية، والأستاذ الدكتور عصام جمال سليم غانم، استاذ المناهج وطرق التدريس بمعهد الدراسات والبحوث بمعهد مدينة السادات.
 
فيما تكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور شادية عبد الحليم تمام، استاذ المناهج وطرق التدريس كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور منال محمود كابش، أستاذ مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية.
 
وقد تم منح الباحث درجة الدكتوراة مع التوصية بتبادل النشر بين الجامعات نظرا لما رأته اللجنتين من اهمية الموضوع الذي تناولته الرسالة وتقديمه بشكل ممتاز .

تدريس اللغة الإنجليزية

جامعة مدينة السادات

الجامعات

الثانوية العامة



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