"التموين" تصرف الدفعة الـ 5 من الدعم الاستثنائى على البطاقات لليوم الثالث

كتب مدحت وهبة

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في منافذ المجمعات الاستهلاكية وكذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات عن مقررات شهر يناير مع استمرار صرف الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائى ييوم الثالث للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وتوفر المجمعات الاستهلاكية، كل أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية اليوم، كما يتم طرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق من 20 إلى 25.%.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما تتيح أيضا كافة السلع الغذائية وغير الغذائية ضمن سلع فارق نقاط الخبز التي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية مجانا مقابل الترشيد في استهلاك الخبز.

ونجحت الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين فى تأمين احتياجات المواطنين من كافة السلع وبعد أن كانت الأسواق تعانى من أزمة كبيرة من سلعة السكر منذ ما يقرب من 5 سنوات بسبب النقص الكبير فى السلعة أصبحت لدى الحكومة اكتفاء ذاتى من سلعة السكر يصل إلى 90% بسبب زيادة معدلات الإنتاج تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.