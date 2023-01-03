الإجازات المرتقبة خلال شهر يناير لعام 2023.. بالتواريخ والمناسبات

كتب محمود راغب

مع بداية عام ميلادى جديد وهو عام 2023، يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات و الأعياد الرسمية قبل بداية كل عام ميلادى جديد، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون إجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة.



ويقدم "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل الإجازات الرسمية خلال أول شهر فى السنة الجديدة يناير 2023، كما يلى: - عيد الميلاد المجيد:

السبت 14 جمادى الأخرة

الموافق 7 يناير 2023

- ثورة 25 يناير:

الأربعاء 3 رجب

الموافق 25 يناير 2023



يأتى ذلك بالإضافة إلى 4 أيام إجازة فى الشهر عطلة نهاية الأسبوع "الجمعة".

والإنسان منذ القدم اتخذ الحسابات لتحديد التقويم، وتقويم هي الترجمة العربية للكلمة اللاتينية calendar أي أول يوم من الشهر، واتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلة هذه التقاويم، والتقويم المصري الفرعوني - القبطي )، والتقويم الميلادي اليولياني - الجريجوري، و التقويم العبري، والتقويم السرياني، والتقويم الروماني، والتقويم الفارسي، والتقويم الإغريقي، والتقويم البابلي، والتقويم الهجري.

وهذه التقاويم، وإن اختلفت في خصائصها الدقيقة بعضها عن بعض، فإنه يمكن إجمالها عموماً في نوعين رئيسين، أحدهما شمسي؛ أساسه دوران الأرض حول الشمس، والآخر قمري؛ أساسه دوران القمر حول الأرض، وثالث مختلط يجمع بين التقويمين الشمسي والقمري، وسوف نشرح بشيء من التفصيل ملامح.

النوع الأول ممثلاً في تقويمين، أحدهما التقويم القبطي، باعتباره التقويم الرسمي لطائفة الأقباط الأرثوذكس المعتمد حتى اليوم في عباداتهم ومناسباتهم الدينية، وكذلك لاستخدام فلاحي مصر له في الزراعة، والثاني هو التقويم الميلادي (الجريجوري)، نظرا إلى شيوعه في الحياة المدنية والاقتصادية في معظم دول العالم.