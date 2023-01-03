الأرض تصل أقرب مسافة من الشمس غدا "الحضيض".. اعرف التفاصيل

كتب محمود راغب

ستصل الكرة الأرضية يوم غدا الأربعاء 04 يناير 2023 إلى أقرب مسافة من الشمس - الحضيض - عند الساعة 07:17 مساءً بتوقيت مكة (04:17 مساءً بتوقيت جرينتش) بالتزامن مع فصل الشتاء في النصف الشمالي .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، إن مدار الأرض حول الشمس بيضاوي الشكل وليس دائريًا ، لذلك فإن المسافة بيننا وبين الشمس تتغير على مدار عام، فعند الحضيض ستكون على مسافة 147,105,052 مليون كيلومتر أقرب بحوالي 5 مليون كيلومتر إلى الشمس ( المسافة بين مركز الأرض ومركز الشمس) مقارنة بما ستكون عليه بعد ستة أشهر من الآن عندما ستصل الأوج – ابعد مسافة من الشمس – في الرابع من يوليو على مسافة 152,098,455 كيلومتر من الشمس .

وتابع التقرير : إن فرق المسافة ليس كبيراً بين الحضيض في يناير و الأوج في يوليو ولكن هذا الاختلاف في المسافة يعني أن قرص الشمس سيبدو ظاهريا الآن أكبر قليلاً من المعتاد، وأكثر إشراقًا بنسبة 7٪ ، ومع ذلك ، لا يذوب الثلج في النصف الشمالي ، لأن الفصول الأربعة تحدث أساسًا بسبب ميل محور دوران الأرض وليس قربها او بعدها عن الشمس.

وأضاف: فخلال فصل الشتاء يكون القطب الشمالي مائل بعيداً عن الشمس في حين انه خلال الصيف يكون مائل باتجاه الشمس، وعلى الرغم من أن اقتراب وابتعاد الأرض ليس المسؤول عن حدوث الفصول إلا أن ذلك يؤثر على طول تلك الفصول.

فعندما تكون الأرض قرب الشمس كما هو الآن فإنها تتحرك أسرع في مدارها حيث تندفع بسرعه 30.3 كيلومتر بالثانية تقريباً، أسرع مقارنة بسرعتها في أوائل يوليو ، وبالتالي فإن فصل الشتاء في النصف الشمالي هو أقصر الفصول الأربعة.

تظهر الصورة كوكبنا بتاريخ 01 يناير 2023 ويلاحظ أن النصف الشمالي مائل بعيدا عن الشمس حيث فصل الشتاء الآن، أما النصف الجنوبي مائل باتجاة الشمس حيث فصل الصيف الآن هناك.

الصورة تظهر ألوان الأرض كما تبدو لعين الانسان ، وتظهر أيضا تغير حركة الغيوم و أنظمة الطقس والتضاريس المختلفة مثل الصحاري ، والغابات ، واختلافات زرقة البحار وهذايسمح بمراقبة الأوزون ومستويات الجزئيات العالقة في الهواء ، والغيوم العالية ، وخصائص نمو النباتات ، و عاكسيه الارض للأشعة فوق البنفسجية .

نظرًا لأن الكرة الأرضية براقة جدًا مقارنه بالفضاء المظلم حولها فإن الكاميرا لن تستغرق فترة طويلة للتعريض (فقط 20 الى 100 ملي ثانية) ولذلك فإن النجوم لن تكون مرئية في خلفية الصور كنتيجة لمدة التعريض القصيرة.

التقطت هذه الصورة ضمن مجموعة صور أخرى بواسطة القمر الصناعي (دسكفر) التابع لوكالة ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا) من على مسافة 1,458,841 كيلومتر من كوكبنا.

القمر الصناعي "دسكفر" أطلق إلى الفضاء في 11 فبراير 2015 وموجود في نقطة " لاغرانغ 1 " مباشرة بين الأرض والشمس ، وهذا المدار يحافظ على القمر الصناعي بحيث لا يحتاج لعملية مناورة مدارية لتصحيح موقعه سوى مرات قليلة خلال عدة سنوات.