إنشاء وتطوير 79 مستشفى ومركزا في طفرة طبية بالجيزة (فيديو)

اهتمام غير مسبوق أولته الدولة المصرية لقطاع الصحة، خلال السنوات القليلة الماضية عبر عدد من الخطط والمبادرات المهمة. الجيزة واحدة من المحافظات التى شهدت تطويرا شاملا لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية والذى استهدف رفع كفاءتها وإمكاناتها، ما أسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قال إنه تم إنشاء وتطوير 79 مركزا ووحدة صحية ومستشفى على مدار السنوات الماضية بتكلفة 1,663 مليار جنيه. كما يجرى إنشاء وتطوير 10 مستشفيات و12 وحدة صحية.

أوضح أن هناك بعض المنشآت الصحية التى تخضع حاليا لعمليات تطوير شاملة ودعم التخصصات والإمكانات العلاجية بها، وهى مستشفيات أطفيح المركزى وبولاق الدكرور العام وأم الأطباء وصدر العياط بتكلفة إجمالية 562 مليون جنيه.

وهناك منشآت صحية يجرى إنشاؤها بتكلفة 145 مليون جنيه وهى مبنى الكلى الجديد بمستشفى أبو النمرس ومستشفى شبرامنت المركزى، و5 وحدات صحية منها 3 وحدات بمدينة 6 أكتوبر وتقسيم الأهرام (حدائق الأهرام) والوحدة الصحية بمنشأة دهشور بالبدرشين.

أكد محافظ الجيزة أن القطاع الطبى بالمحافظة يلقى دعما كبيرا من كل أجهزة الدولة لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.