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إصابة مراسل صحيفة "بيلد" الألمانية أثناء تغطيته العملية العسكرية الروسية

الثلاثاء، 03 يناير 2023 10:46 ص
إصابة مراسل صحيفة "بيلد" الألمانية أثناء تغطيته العملية العسكرية الروسية الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أصيب مراسل صحيفة "بيلد الألمانية" بجورن ستريتزل، بشظية أثناء تغطيته للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال رئيس تحرير صحيفة بيلد، يوهانس بوي، على تويتر -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوركرينفورم الأوكرانية اليوم الثلاثاء- إن "مراسل أصيب بيلد، بجورن ستريتزل، بشظايا أثناء تغطيته الحرب الروسية في أوكرانيا.. إنه آمن والإصابة ليست سيئة للغاية، ومع ذلك، هذا تذكير بكل الصعوبات التي يمر بها الصحفيون في أوكرانيا ليقولوا الحقيقة. شكرا لك!"

وقال ستريتزل على تويتر "أنا بخير، مجرد جرح في الجبهة على الأرجح بسبب شظية زجاج.. كنت أتناول العشاء عندما وقع الانفجار (لست متأكدا تماما من الذخيرة، ولم أجد أي حطام بعد)".

 

إصابة مراسل صحيفة "بيلد" الألمانية أثناء تغطيته العملية العسكرية الروسية

 /أ ش أ/

أصيب مراسل صحيفة (بيلد الألمانية) بجورن ستريتزل، بشظية أثناء تغطيته للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال رئيس تحرير صحيفة بيلد، يوهانس بوي، على تويتر -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوركرينفورم الأوكرانية اليوم الثلاثاء- إن "مراسل أصيب بيلد، بجورن ستريتزل، بشظايا أثناء تغطيته الحرب الروسية في أوكرانيا.. إنه آمن والإصابة ليست سيئة للغاية، ومع ذلك، هذا تذكير بكل الصعوبات التي يمر بها الصحفيون في أوكرانيا ليقولوا الحقيقة. شكرا لك!"

وقال ستريتزل على تويتر "أنا بخير، مجرد جرح في الجبهة على الأرجح بسبب شظية زجاج.. كنت أتناول العشاء عندما وقع الانفجار (لست متأكدا تماما من الذخيرة، ولم أجد أي حطام بعد)".

 


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