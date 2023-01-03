إصابة ربة منزل في انهيار منزل من طابقين بقنا

قنا صابر سعيد

أصيبت ربة منزل، اليوم الثلاثاء، في حادث انهيار منزل مكون من طابقين، بقرية أولاد نجم بنجع حمادي.

تلقى مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد انهيار منزل ملك محمد أحمد عبد الله، مكون من طابقين، ومبني بالطوب اللبن، بقرية السراحنة التابعة لقرية أولاد نجم بهجورة بنجع حمادي، وعلي الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بنجع حمادي، إلى مقر البلاغ، وتبين إصابة ربة منزل، إثر انهيار المنزل، وأسفر عن خسائر مادية وتلف في أثاث المنزل وأجهزة كهربائية وجهاز عروس.

تم نقل المصابة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، وكانت قد عثرت الأجهزة الأمنية بقوص جنوب قنا، علي جثة شاب ملقاة بالزراعة في مدينة قوص، وتم نقلها إلي مشرحة المستشفي.

تلفي مدير أمن قنا، إخطارا يفيد العثور على جثة شاب ملقاة بالزراعات في بندر قوص جنوب محافظة قنا، وتبين أن الجثة شاب يدعي فتحي.م، 35 عاما، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلي الجناة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلي مشرحة المستشفي في انتظار التصاريح اللازمة للدفن.