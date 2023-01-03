إزالة 74 جبانة مقامة على الأراضى الزراعية بالإسكندرية

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بالتصدى لأى محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع أى مُخالف، وإيقاف الدعم التمويني المُقرر له، وكذا دعم الأسمدة وخلافه، مع التعامل على الفوري مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الاجراءات الرادعة تجاه المخالفين.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي الأراضى الزراعية والتصدى لها بكل حزم وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أى مخالف والتصدي بكل حزم لأى مخالفة بكل أحياء المحافظة.

وفى هذا الصدد؛ شن حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، حيث تمكنت الحملة من إزالة 74 جبانة مخالفة بقرية أبيس 10، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أى أعمال بناء على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ كافة الاجراءات القانوينة الرادعة تجاه أى مخالف.