اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 يناير 2023 10:02 م
أكرم القصاص
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إجلاء تلاميذ من مدارس فرنسية بعد تلقى تهديدات إلكترونية بشن هجمات بالمتفجرات

الثلاثاء، 03 يناير 2023 09:13 م
إجلاء تلاميذ من مدارس فرنسية بعد تلقى تهديدات إلكترونية بشن هجمات بالمتفجرات الشرطة الفرنسية -أرشيفية
وكالات

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جرت عمليات إجلاء، يومَي الإثنين والثلاثاء، فى نحو 20 مدرسة بفرنسا بعد تهديدات على الإنترنت بشن هجمات بقنابل ومتفجرات.

وبحسب وزارة التربية الوطنية، فإن "نحو 20 مؤسسة"، ما بين معاهد وثانويات، "تأثرت في العاصمة الفرنسية بهذه الرسائل التي تحمل تهديدات بالهجوم".

 

وأضافت: رصد هذه الرسائل أولياء أمور على تطبيقات واتساب وسناب تشات و"أو إن تي" وهي بوابة إلكترونية تعمل على ربط الأهالي والمدرّسين والتلاميذ.

وأشار مصدر مطّلع على التحقيق إلى أنه "أرسل من حساب أحد التلاميذ بريد إلكتروني" يتم الإعلان فيه عن نية صاحبه تفجير المؤسسة. وأضاف: "أوقف صاحب الحساب واحتجز الاثنين لكن أطلق سراحه لاحقاً إذ تبيّن أن حسابه تعرّض للقرصنة".

 


فرنسا

الشرطة الفرنسية

تهديدات إلكترونية

وزارة التربية الوطنية الفرنسية

اليوم السابع بلس



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