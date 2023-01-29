747 طفلا عدد المشاركين بجائزة الدولة للمبدع الصغير بإجمالي من الوادي الجديد

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اعتزازه وتقديره للمشاركة المتميزة لأبناء المحافظة بجائزة الدولة للمبدع الصغير، حيث تصدرت المحافظة المركز الثاني بين محافظات الجمهورية في أعداد المواهب المتقدمة، وفقًا للبيان الصادر عن وزارة الثقافة اليوم.

وأعرب الزملوط عن خالص تمنياته بالتوفيق لأبناء المحافظة المُشاركين، وحصد مراكز متقدمة بفروع الجائزة المختلفة، بالتزامن مع إعلان الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية. وذلك عقب غلق باب التقديم وبدء مراحل التصفيات المؤهلة لنيل الجائزة في دورتها الثالثة، حيث بلغ إجمالي المتقدمين من المحافظة 747 طفلاً من إجمالي 10 آلاف طفل مُشارك على مستوى الجمهورية.

وكان المجلس الأعلى للثقافة انتهى من عملية فرز وإحصاء أعداد المتقدمين لنيل جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة، والتي تقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الوزارة حرصت على الإعلان عن أعداد المواهب المتقدمة لنيل الجائزة من أبنائنا على مستوى الجمهورية، فور غلق باب التقدم لها، وأضافت أن تنوع المحافظات التى تقدم منها الأطفال للفوز بالجائز يؤكد نجاح الوزارة في تحقيق محاور استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية واكتشاف ورعاية ودعم الموهوبين في شتى المجالات الأدبية والفنية ، وعبرت عن سعادتها بالإقبال الكبير من أبناء المحافظات وتصدر محافظة أسيوط بصعيد مصر الأعداد برقم غير مسبوق من الموهوبين ،ثم محافظة الوادي الجديد والتي اختيرت هذا العام عاصمة للثقافة المصرية.

وأشارت وزيرة الثقافة الى أن الفرز كشف أن عدد الفتيات جاء ضعف عدد البنين ، كما كشف عن تعدد المواهب وتنوعها ما بين رسم وغناء وعزف وكتابة قصة ما يؤكد أن مصر سيكون لديها خلال السنين القادمة نخبة من الفنانين والأدباء.

من جانبه قال الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، أن عدد المتقدمين بلغ 10068 طفلا بواقع 3480 من الذكور، و6588 من الإناث، حيث تقدم على الموقع الالكتروني 9864 طفلا وفي حين تقدم 204 طفل بأعمالهم يدويا.

وأضاف أنه تقدم لنيل الجائزة في جميع المجالات المُعلن عنها، أطفال من أغلب المحافظات وتصدرت محافظة أسيوط بعدد موهوبين ضخم بلغ 3436 طفلا موهوبا ، تلاها الوادي الجديد وتقدم منها 747 طفلا، ثم الجيزة 730 طفلا، والقاهرة 679 طفلا، و الإسكندرية 650 طفلا، وبورسعيد 376 طفلا، والدقهلية 339 طفلا، القليوبية 282 طفلا، البحيرة 272 طفلا، ودمياط 230 طفلا، والغربية 226 طفلا، المنيا 224 طفلا، الشرقية 196 طفلا، الفيوم 190 طفلا، سوهاج 184 طفلا، بني سويف 164 طفلا، الإسماعيلية 139 طفلا، قنا 160 طفلا، أسوان 114 طفلا، البحر الأحمر 121 طفلا، المنوفية 138 طفلا، شمال سيناء 88 طفلا، كفر الشيخ 159 طفلا، السويس 80 طفلا جنوب سيناء 77 طفلا، مطروح 40 طفلا والأقصر 34 طفلا.

وأشار الى أن عدد من تقدم في فرع القصة بلغ 430 من الفئة العمرية الأولى، و399 من الفئة العمرية الثانية، أما في فرع الشعر فقد تقدم للفئة العمرية الأولى 167، وللفئة العمرية الثانية 334، بينما تقدم لفرع التأليف المسرحي 61 للفئة العمرية الأولى، و84 للفئة العمرية الثانية.

كما بلغ عدد المتقدمين في فرع الرسم 3642 للفئة العمرية الأولى، و3065 للفئة العمرية الثانية، في حين تقدم في فرع العزف 93 للفئة العمرية الأولى، و 90 للفئة العمرية الثانية، كما تقدم 232 للفئة العمرية الأولى في فرع الغناء، و369 للفئة العمرية الثانية لنفس الفرع.

وفى فرع التطبيقات والمواقع تقدم للفئة العمرية الأولى 192، وللفئة العمرية الثانية 286، وأخيرا تقدم في فرع الابتكارات العلمية عدد 372 للفئة العمرية الأولى، و252 للفئة العمرية الثانية.