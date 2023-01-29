7 منافذ جديدة توفر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة بالإسماعيلية

إبراهيم حسان

قال أحمد منصور، وكيل وزارة التموين بمحافظة الإسماعيلية، إنه تم إنشاء 7 منافذ جديدة لمعرض "أهلا رمضان" في أنحاء محافظة الإسماعيلية، إلى جانب المعرض الرئيسي المقام على مساحة 500 متر بمدينة الشيخ زايد، ويشتمل على كافة السلع الغذائية وغير الغذائية التي تم المواطن.

أضاف أحمد منصور، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن معارض أهلا رمضان تتم بالاشتراك مع الغرفة التجارية بالإسماعيلية وتحت رعاية المحافظ، وهناك 35 تاجرا وأصحاب توكيلات تقدم السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، كما أن هناك 30 عارضة من سيدات الأعمال التابعين للغرفة التجارية، توفرن كافة السلع للمواطنين بخصومات تتراوح بين 5% - 25%، وبنفس الجودة الموجودة بالخارج، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وتنفيذا لرؤية القيادة السياسية لهذا الأمر.

حرص المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، لليوم الثالث على التوالي، على زيارة معرض أهلًا رمضان، مساء السبت؛ للتأكد من توافر السلع والمنتجات الغذائية والالتزام بالأسعار المعلنة بنسب التخفيضات، و رافقه خلال الجولة إيهاب زهدي أمين صندوق الغرفة وإيمي موسى نائب المجلس الاقتصادى بالغرفة التجارية وداليا سعد عضو المجلس.

وشهد معرض أهلا رمضان بحديقة الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية بنطاق حى ثالث الإسماعيلية، إقبال ملحوظ من المواطنين، منذ يوم الافتتاح الثلاثاء الماضى بحضور اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية؛ بغرض شراء السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، حيث تتراوح نسبة التخفيضات من 20 إلى 25 %.

وأكد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، على توافر كافة السلع الغذائية والتموينية بمعرض أهلا رمضان، أهمها الأرز واللحوم والدواجن، والخضراوات والفاكهة، وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة، من خلال معارض أهلا رمضان، بالإضافة إلى المنافذ المتنقلة التى تجوب القرى.