اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 يناير 2023 08:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

7 منافذ جديدة توفر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة بالإسماعيلية

الأحد، 29 يناير 2023 08:01 م
7 منافذ جديدة توفر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة بالإسماعيلية مداخلة أحمد منصور وكيل وزارة التموين بمحافظة الإسماعيلية للحياة اليوم
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أحمد منصور، وكيل وزارة التموين بمحافظة الإسماعيلية، إنه تم إنشاء 7 منافذ جديدة لمعرض "أهلا رمضان" في أنحاء محافظة الإسماعيلية، إلى جانب المعرض الرئيسي المقام على مساحة 500 متر بمدينة الشيخ زايد، ويشتمل على كافة السلع الغذائية وغير الغذائية التي تم المواطن.

أضاف أحمد منصور، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن معارض أهلا رمضان تتم بالاشتراك مع الغرفة التجارية بالإسماعيلية وتحت رعاية المحافظ، وهناك 35 تاجرا وأصحاب توكيلات تقدم السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، كما أن هناك 30 عارضة من سيدات الأعمال التابعين للغرفة التجارية، توفرن كافة السلع للمواطنين بخصومات تتراوح بين 5% - 25%، وبنفس الجودة الموجودة بالخارج، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وتنفيذا لرؤية القيادة السياسية لهذا الأمر.

حرص المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، لليوم الثالث على التوالي، على زيارة معرض أهلًا رمضان، مساء السبت؛ للتأكد من توافر السلع والمنتجات الغذائية والالتزام بالأسعار المعلنة بنسب التخفيضات، و رافقه خلال الجولة إيهاب زهدي أمين صندوق الغرفة وإيمي موسى نائب المجلس الاقتصادى بالغرفة التجارية وداليا سعد عضو المجلس

وشهد معرض أهلا رمضان بحديقة الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية بنطاق حى ثالث الإسماعيلية، إقبال ملحوظ من المواطنين، منذ يوم الافتتاح الثلاثاء الماضى بحضور اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية؛ بغرض شراء السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، حيث تتراوح نسبة التخفيضات من 20 إلى 25 %.

وأكد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، على توافر كافة السلع الغذائية والتموينية بمعرض أهلا رمضان، أهمها الأرز واللحوم والدواجن، والخضراوات والفاكهة، وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة، من خلال معارض أهلا رمضان، بالإضافة إلى المنافذ المتنقلة التى تجوب القرى.


احمد منصور

السلع

توفير السلع

أسعار السلع

اهلا رمضان

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

محافظ الغربية يفتتح معرضى "أهلا رمضان" بكفر الزيات وبسيون.. صور

الأحد، 29 يناير 2023 05:14 م

رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يتابع توافر السلع بمعرض أهلا رمضان.. صور

السبت، 28 يناير 2023 10:55 م

محافظ الدقهلية يفتتح معارض "أهلا رمضان" بمنية النصر ودكرنس.. صور

السبت، 28 يناير 2023 10:05 م

محافظ الغربية يتفقد معرض أهلاً رمضان بحى ثان طنطا قبل افتتاحه.. صور

السبت، 28 يناير 2023 09:42 م

تموين كفر الشيخ: لدينا 16 معرضا لـ"أهلا رمضان" ولجان لمتابعة شكاوى المواطنين

السبت، 28 يناير 2023 08:06 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة