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وزير خارجية أمريكا: زيارتى لمصر والضفة الغربية تؤكد التزامنا بتعميق العلاقات

الأحد، 29 يناير 2023 09:52 ص
وزير خارجية أمريكا: زيارتى لمصر والضفة الغربية تؤكد التزامنا بتعميق العلاقات وزير الخارجية الأمريكي انتونى بلينكن
أ.ش.أ

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أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، أن زيارته إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية، تؤكد التزام الولايات المتحدة بتعميق العلاقات الثنائية، والعلاقات بين الشعوب، وتعزيز حقوق الإنسان، ودعم الأمن الإقليمي والعالمي.

وكتب بلينكن ـ في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد:" في طريقي إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية، زيارتي الرابعة إلى المنطقة بصفتي وزير خارجية الولايات المتحدة، تؤكد التزامنا بتعميق العلاقات الثنائية، والعلاقات بين الشعوب، وتعزيز حقوق الإنسان وتقوية الأمن الإقليمي والعالمي".

 


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انتوني بلينكن



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