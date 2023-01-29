نقابة الأطباء تشارك فى يوم العرفان لتأبين الدكتور يحى الرخاوى 9 فبراير المقبل

كتبت آية دعبس

تنظم كلية طب القصر العينى قسم الطب النفسى تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، يوم العرفان لتكريم وتأبين المفكر العالم والأديب الدكتور يحيى الرخاوى أستاذ وعميد الطب النفسى العربي، وذلك الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 9 فبراير المقبل بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية طب القصر العيني.

وتشارك نقابة أطباء مصر فى هذا اليوم بحضور الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، وتدعو لجنة الإعلام بنقابة الأطباء جميع المهتمين من الأطباء والأدباء والإعلاميين لحضور هذا اليوم، وستوالى لجنة الإعلام نشر نُبْذات من تاريخ الدكتور يحى الرخاوي.

ونعت جامعة القاهرة ببالغ الحزن والأسى برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور يحيى الرخاوي، أستاذ الطب النفسى بكلية طب القصر العيني، والأديب البارز والناقد الكبير، والذى وافته المنية عن عمر يناهز الـ 89 عامًا، ديسمبر الماضى، حيث أعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الجامعة والكلية، وأسرة الفقيد، داعيًا أن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

يُذكر أن الدكتور يحيى الرخاوى كان أحد أكبر المتخصصين فى مجال الطب النفسي، وترك بصمة كبيرة فى مجال الطب النفسى فى مصر والعالم العربي، وشغل العديد من المناصب الحيوية، منها مستشارا للطب الشرعى فى عدد من المحاكم بمصر والسعودية والسودان، وأحد الأعضاء المؤسسين للكلية الملكية للأطباء النفسيين فى إنجلترا، كما أشرف على 34 رسالة ماجستير ودكتوراه، وله مؤلفات عديدة بلغت أكثر من 40 كتابًا من أشهرها حكمة المجانين، علم النفس تحت المجهر، ومبادئ الأمراض النفسية.