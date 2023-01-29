ميقاتي يشهد توقيع تعديل اتفاقية التنقيب عن الغاز بالرقعتين 4 و9 بالمياه اللبنانية

وقع على تعديل الاتفاقيتين وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض عن الجانب اللبناني ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي عن الجانب القطري والمدير التنفيذي لمجموعة توتال الفرنسية المهندس باتريك بويانيه والمدير التنفيذي لمجموعة إيني الايطالية المهندس كلاوديو ديسكالزي بحضور سفراء قطر وفرنسا وايطاليا.

وتأتي هذه الخطوة بعد دخول شركة قطر للطاقة شريكاً في تحالف الشركات أصحاب الحقوق البترولية في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية كصاحب حق بترولي غير مشغّل ينضم الى المشغل شركة توتال انيرجيز الفرنسية وإيني الايطالية.

وتصبح نسب المشاركة في كل اتفاقية من الاتفاقين بفعل التنازلات عن نسب المشاركة في الاتفاقين العائدين للرقعتين 4 و9 الموافق عليها أصولاً من قبل مجلس الوزراء (الموافقة الاستثنائية) كالتالي: توتال انيرجيز 35 % وإيني 35 % (خمسة وثلاثون بالماية) وقطر للطاقة 30% .

وتتزامن هذه الشراكة الجديدة مع الاجراءات العملية التي بدأها المشغل لتنفيذ أنشطة الاستكشاف والحفر في الرقعة رقم 9 خلال هذا العام، وتتراوح حصة لبنان في حال وجود اكتشاف ما بين 54 % و63% بعد خصم التكاليف التشغيلية والرأسمالية.