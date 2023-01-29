اليوم السابع
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مصرع طفلة سقط عليها سور فى إحدى قرى البدرشين بالجيزة

الأحد، 29 يناير 2023 02:06 م
مصرع طفلة سقط عليها سور فى إحدى قرى البدرشين بالجيزة سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سقط سور مبنى على طفلة أسفر عن مصرعها في البدرشين بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمصرع طفلة في قرية بالبدرشين، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتبين من خلال المعاينة والتحريات أن طفلة سقط عليها سور مبنى، مما أسفر عن مصرعها، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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سقوط سور على طفلة

البدرشين

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