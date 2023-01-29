مبادرة أوروبية لجمع مليون توقيع لإلغاء بيع التبغ والنيكوتين فى عام 2030

فاطمة شوقى

بدأت بعض المنظمات فى 15 دولة أوروبية مبادرة الألغاء التدريجى لبيع التبغ والنيكوتين وتحقيق جيل خال من التدخين بحلول عام 2030، وذلك من خلال جمع مليون توقيع والتشجيع على تحقيق ذلك الهدف.

وأشارت صحيفة "الديباتى" الإسبانية إلى أنه يتم الآن فى أوروبا تنفيذ سياسات مكافحة التدخين، من تقليص المساحات المسموح فيها بالتدخين إلى زيادة الأسعار، والهدف من ذلك انهاء هذه العادة السيئة، ووفقا لمسح قامت به الهيئات الصحية فى أوروبا ، فإنه فى إسبانيا على سبيل المثال فقد أصبح 16.4% من النساء و23.3% من الرجال يدخنون يوميا.

وُلدت مبادرة المواطن الأوروبي (ECI) داخل جمعية Non-Fumadores، ولكنها مدعومة في بلدنا من قبل كيانات أخرى مثل الجمعية الإسبانية لمكافحة السرطان أو اللجنة الوطنية لمنع التدخين. مع JITs، فإن مواطني الاتحاد الأوروبي هم من يطلبون من المفوضية الأوروبية اقتراح إجراء قانوني أو مطالب ملموسة في منطقة حيث تتمتع الدول الأعضاء بسلطات ممنوحة على المستوى الأوروبي.

وبالنسبة لتلك المبادرة فإنه من الضرورى دعم مليون توقيع تم جمعها فى 7 دول مختلفة على الاقل من الاتحاد الأوروبى، وهناك 15 دولة ابدوا تأييدهم لتنفيذها، منها بلجيكا وبلغاريا وقبرص وسلوفينيا وإسبانيا وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا وليتوانيا ومالطا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا والسويد.

سيقومون بجمع التوقيعات من كل منهم حتى 16 يناير 2024، وبمجرد التحقق من ذلك من قبل المفوضية الأوروبية، سيتم تقديم الاقتراح قبل الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي ، والذي سيتبنى قرارًا بعد ستة أشهر ، لذلك لن يدخل حيز التنفيذ حتى عام 2025 على الأقل.

تدعو المنظمات إلى الإلغاء التدريجي لبيع التبغ ومنتجات النيكوتين، بدءًا من المواطنين المولودين بعد 1 يناير 2010، وبالتالي اتباع المسار الذي بدأته نيوزيلندا، حيث لا يستطيع الشباب الذين ولدوا بعد عام 2009 شراء التبغ ، من أجل تحقيق دولة خالية من التدخين في هذه الحالة من عام 2025.