قصة كفاح أم لـ5 أبناء تعمل على تروسيكل لنقل البضائع لمساعدة زوجها بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

سطرت السيدة زينب أحمد محمود فراج 47 سنة ابنة مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قصة كفاح حقيقية منذ نعومة أظافرها بعدما خرجت لسوق العمل منذ أن كان عمرها 9 سنوات بعد وفاة والدها لضيق ذات اليد لمساعدة أسرتها واستمرت في الكفاح حتي الآن رغم زواجها وإنجابهم 5 أبناء فخرجت للعمل على تروسيكل لنقل البضائع من سوق الجمعة وشارع العباسي التجاري.

لم تستسلم "أم يوسف" يوما ما للظروف المحيطة بها وقررت أن تتغلب عليها، بحثا عن الرزق وتوفير احتياجات أسرتها.

وتقول زينب أحمد فراج لـ "اليوم السابع"، إن مشوار كفاحها بدأ وأن كان عمرها 9 سنوات، حيث خرجت للعمل في عدد من المصانع الصغيرة بعد وفاة والدها حيث قررت العمل رغم صغر سنها لضيق ذات اليد وعدم وجود دخل ثابت تنفق منه الأسرة.

وأضافت أنها عملت في المصانع لمدة 16 عاما ووصلت لمنصب رئيس خط إنتاج، مشيرة إلى أنها بعد 16 عاما من العمل بالمصانع قررت شراء ماكينة خياطة والعمل عليها بالمنزل وبدأت في تصنيع ملابس لجيرانها بمقابل مادي.

وأشارت إلى أنها تعرضت لوعكة صحية واجرت عملية مرارة وفتاء وأجبرها الطبيب على عدم العمل على ماكينة الخياطة، مبينة أنها تزوجت وكان زوجها يعمل أيضا ولم يكن لديه عمل ثابت فقررت أن تكافح معه وتضع يدها في يده لشق الطريق بحثا عن لقمة العيش وتوفير احتياجات اسرتهم خاصة بعد أن رزقهما الله بـ4 بنات وولد.

وأضافت أنها واصلت في الكفاح مع زوجها واستطاعت بالعمل مع زوجها بناء شقة في منزل والدة زوجها، ونجحا في تجهيز 2 من بناتها وتزويجهن.

وأوضحت أنها قررت العمل على تروسيكل وتعلمت قيادته ثم بعد ذلك اشترت تروسيكل للعمل عليه، مؤكدة أنها لم تلتفت لأي نظرات من المواطنين خاصة أنها سيدة وبدأت في التوجه للشوارع التجارية بالمحلة والنزول لسوق الثلاثاء والجمعة وبدأت في التعامل مع أصحاب المحلات التجارية والمواطنين لنقل متعلقاتهم.

وأضافت أنها تعمل أيضا مع عدد من أصحاب المخابز وتخرج يوميا عقب آذان الفجر لنقل الخبز وتعود للمنزل في التاسعة صباحا وتأخذ قسطا من الراحة ثم تعاود العمل مرة أخرى في المناطق التجارية، قائلة" ربنا مش بيسيب حد ومحدش بيقول للرزق لا".

وأشارت إلى أنها تكافح من أجل لقمة العيش ومساعدة زوجها في توفير متطلبات اسرتهم وتجهيز باقي بناتها، مؤكدة انها تلقي تشجيع ودعم معنوي مستمر من الزبائن وهو ما يحفزها على الكفاح والبحث عن لقمة العيش.