فعاليات البرنامج التدريبى للمبادرة الرئاسية "تنمية الأسرة" تنطلق بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية للألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية.

وقد افتتحت الدورة التدريبية الدكتورة "أميرة طهيو" وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ،وبحضور الدكتورة "عبلة الألفى" عضوة لجنة الصحة بمجلس النواب ، والدكتورة "نفرتيتى حسن" عميدة كلية التمريض بجامعة الإسكندرية، والدكتورة "حنان أنور" وكيلة مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية للطب الوقائى ومنسق عام المبادرة بالإسكندرية و الدكتورة "كوثر محمود" نقيبة التمريض وعضوة مجلس الشيخ.

ويقام البرنامج التدريبى ببلية التمريض ويستمر لمدة 6 أيام تنتهى فى 2 فبراير القادم ، ويستفيد من البرنامج اطباء الأطفال والتمريض من مستشفيات برج العرب والعامرية ودار اسماعيل والجمهورية ، ومقدمي مشورة من غرب الطبية والعامرية الطبية والإدارة الصحية ببرج العرب.

من جهه أخرى تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثى الأطراف بين كل من نقابة التمريض ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وكلية التمريض بجامعة الإسكندرية.

ويتضمن البروتوكول عمل دورات تدريبية لأعضاء هيئات التمريض بالمستشفيات والوحدات فى مجالات الرعاية المركزة والعمليات والغسيل الكلوى والأطفال حديثى الولادة والاستقبال والطوارئ والحروق والإنعاش القلبى الرئوى علاوة على برامج إعداد القادة والمدربين.

وتم الاتفاق على عقد الانشطة التدريبية داخل قاعات النقابة الفرعية للتمريض بالإسكندرية على أن تتولى مديرية الشئون الصحية وكلية التمريض توفير المدربين المؤهلين.

وقع البروتوكول عن نقابة التمريض الدكتورة "كوثر محمود" نقيبة التمريض وعضو مجلس الشيوخ، وعن مديرية الشئون الصحية الدكتورة "أميرة طهيو" وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، وعن كلية التمريض الدكتورة "نفرتيتي حسن" عميدة الكلية ، كما حضر توقيع البروتوكول "عفاف محمد فهمى" مديرة إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية و "سهى مصطفى" رئيسة النقابة الفرعية للتمريض بالإسكندرية.