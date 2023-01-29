اليوم السابع
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الأحد، 29 يناير 2023 11:30 ص
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غلق مخبزين وضبط 34 لإنتاجها خبز ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

الأحد، 29 يناير 2023 11:03 ص
غلق مخبزين وضبط 34 لإنتاجها خبز ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة خبز مدعم - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وأسفرت الحملات عن ضبط 34 مخبزا بمركزى حوش عيسى ودمنهور، لإنتاجها خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات وكذلك تجميع كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 
كما أسفرت الحملات عن ضبط وغلق مخبزين لمدة شهر، لإنتاجهما خبز مخالف للمواصفات.  
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين  وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية . 
 
من جانبه، أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة.
 
 وشدد على أهمية التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

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