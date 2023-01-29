عرض أصناف البلح المجفف على الطرق الزراعية وأمام قرى الأقصر قبل قدوم شهر رمضان

الأقصر – أحمد مرعى

بدأت بوادر بلح رمضان فى الظهور بين التجار بكثافة خلال تلك الأيام، حيث ينتشر عدد من البائعين فى مداخل القرى والنجوع لبيع البلح المجفف وغيره من أصناف البلح، تمهيداً لقدوم شهر رمضان المبارك خلال الشهرين المقبلين، حيث تشهد بداية شهر رجب تجهيز تجار البلح لأنفسهم لتقديم معروضاتهم على الأهالي لتوفير بلح الشهر الكريم وأيام الصيام.

وفى هذا الصدد يقول عمرو زكى الحريفى ابن منطقة العديسات بمدينة الطود شرق الأقصر، إنه مع قدوم شهر رجب فى كل عام، يبدأ تجار البلح فى الانتشار على الطرق الزراعية ومداخل القرى لبيع أنواع البلح المجفف والجاهز لشهر رمضان المبارك، حيث يقوم الأهالي بمتابعة أسواق البلح فى تلك الفترة لشراء متطلباتهم خلال الشهر الكريم بعد أقل من 60 يوماً من الآن.

ويضيف عمرو زكى لـ"اليوم السابع"، أنه تنتشر فى مختلف أرجاء قرى الأقصر زراعات أشجار النخيل، والتى تزيد بكثافة فى مدينة إسنا جنوب الأقصر، ومدن أرمنت والطود لقروب تلك القرى من نهر النيل وتوافر مياه الري لأشجار النخيل، حيث يقوم التجار قبل قدوم شهر رمضان المبارك بفترة كبيرة بتجهيز معروضاتهم لكي تبدأ أسواق البلح فى الانتشار خلال تلك الأيام.

وكان قد رصد "اليوم السابع"، موسم حصاد البلح البرحى الأصفر من داخل مزرعة الملك فاروق فى منطقة المطاعنة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، والتى تشمل 24 فدان مانجو و45 فدان برتقال و5 فدان أشجار نخيل وبلح، حيث بدأ العمال فى حصاد البلح من أشجار النخيل البالغة حوالى 170 شجرة نخيل داخل المزرعة الأكبر بمدينة إسنا، حيث يقول محمود أبو علام مزارع أقصرى، أنهم يقومون بجني البلح البرحى الأصفر بمزرعة الملك فاروق، حيث أن تلك الحديقة حوالي 67 لـ70 فدان، وانطلق موسم جني البلح والذي يصل لحوالي 10 طن فى تلك المزرعة التي تضم حوالى 170 نخلة، وكل سباطة بلح تخرج حوالى 170 كيلو بلح.

ويضيف محمود أبو علام لـ"اليوم السابع"، أن النخلة الواحدة تنتج حوالي 500 كيلو بلح فى الموسم وكل نخلة تخرج الكميات حسب الميزان، موضحاً أنه تم بيع محصول وثمار مزرعة المطاعنة الخاصة بالملك فاروق فى منطقة المطاعنة جنوب المحافظة، والتي تشمل 24 فدان مانجو و45 فدان برتقال و5 فدان أشجار نخيل وبلح، هذا الموسم بمبلغ 3 ملايين جنيه و9 آلاف و200 جنيه، تحت إشراف المهندس الحسيني يوسف مهندس مزرعة البساتين، ومحمود مصطفى أحمد مدير المزرعة، وعزت محمد أبو المجد وكيل المزرعة.



تجار الأقصر ينطلقون فى عرض أصناف البلح المجفف على الطرق