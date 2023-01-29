ضبط 780 عبوة "عصير" غير مطابق للمواصفات فى إحدى المنشآت الغذائية بقها

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة القليوبية، ممثلة في مكتب أغذية قها، حملة مكبرة علي مصانع المواد الغذائية وكذلك المخازن والأسواق، وذلك لضبط المتلاعبين بالأسعار ومحتكري تلك السلع، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه قام مكتب الأغذية بقها تحت إشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية، وسامي رجب مراقب عام الأغذية، بضبط 780 عبوة من نكتار تفاح بإحدى المنشآت الغذائية، سعة العبوة واحد لتر، بإجمالي 780 لترا، كما تم سحب العينات من الصنف وبعد تحليلها بواسطة المعامل المركزية وردت النتائج إيجابية لفحص الألوان أي أنه تم إضافة ألوان غير مصرح بإضافتها طبقا للقرار 4 لسنه 2020.

وتابعت المديرية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض محضر الضبط والجنحة على النيابة العامة للنظر والتصرف وإعطاء المحضر خط سيره القانوني، كما تؤكد مديرية الصحة بالقليوبية على استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ومن ناحيته أهاب وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، بالمواطنين عدم شراء أي منتجات غذائية مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية وسلامة المنتج حفاظاً على الصحة العامة، مشيرا إلى أن الحملة ضمت أفراد مكتب مراقبة الأغذية وهم محمد عبدالنبي، ومفتشي الأغذية محمد سيد أحمد، وإيهاب صلاح، ومحمد بكري.