ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بيان الشبكة السورية للرصد الزلزالي إنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر الساعة 19:12 قبالة الساحل السوري، وعلى مسافة 22 كيلومتراً شمال غرب مدينة اللاذقية، وعلى عمق 13 كيلومتراً، مبيناً أن مركز الهزة كان عند تقاطع خط الطول 35.71 وخط العرض 35.72.