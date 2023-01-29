رموز مجتمعية يتقدمون صفوف المبادرين لتجميل مدينة العريش بجهود أهلية

شمال سيناء - محمد حسين

تشهد مدينة العريش، مشاركة مجتمعية فى تجميل شوارعها وعودتها لبهجتها، ضمن حملات يومية يقوم بها المجتمع المدنى تحت اشراف وبمساندة مؤسسات الدولة تتضمن رفع الركام ودهان وتجميل الشوارع وتشجيرها.

قال محمد حسن درغام من رموز مدينة العريش وأحد رجال الأعمال المبادرين فى التنفيذ انهم انطلقوا للعمل منذ نحو اسبوعين ويواصلون يوميا بعد أن قاموا بتوفير لوادر وسيارات نقل فى حملة تجميل وتنظيف مفتوحة بدأت فى العريش وتوسعت ببقية مدن المحافظة لتكون مدينة العريش جميلة.

وأضاف أن المبادرة يشارك فيها جميع أهالى العريش بكل أطيافها ورجال أعمالها ومجتمعها المدنى، يتقدمهم رموزها من كافة انحاء المدينة والعائلات، وتشمل نظافة وتشجير ودهان الأرصفة وأعمدة انارة وتزيين الشوارع.

وكانت شهدت مدينتا العريش والشيخ زويد بشمال سيناء اليوم فعاليات داعمة لمبادرات تجميل مدن سيناء تضمنت ماراثون بالعريش وحملة نظافة بالشيخ زويد.

وفى مدينة العريش تم تنظيم مارثون رياضى اخترق شوارع مدينة العريش دعما للمبادرات، واحتفالا بعيد الشرطة بمشاركة مجموعات من شباب الجامعات والمدارس ومراكز الشباب والرياضة، وتقدمها رموز العمل الأهلى القائمين على مبادرة تجميل مدينة العريش من رجال اعمال وقيادات مجتمعية.

وفى مدينة الشيخ زويد انطلقت مجددا فعاليات تجميل المدينة بحضور القيادات التنفيذية والبرلمانية ورموز العائلات.

وكانت انطلقت مجموعات العمل لإزالة الركام والمخلفات التى تعيق حركة المواطنين كما تم تشجير بعض الطرق وتنفيذ أعمال الطلاء للأسوار والبلدورات لتجميل تلك المدن.

وقد أعرب الأهالى عن عميق شكرهم للقوات المسلحة ورجال الجيش الثانى الميدانى على جهودهم فى تطهير سيناء من براثن الإرهاب البغيض بالتزامن مع تنفيذ خطط التنمية فى كافة المجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين كذلك تسهيل عمليات العبور والتحرك من والى سيناء بعد اتخاذ إجراءات التأمين والتفتيش اللازمة موجهين التحية لأرواح الشهداء الأبرار.

و شهد ميدان الرفاعى وسط مدينة العريش على ساحل شمال سيناء، رفع علم مصر على سارى تمثال الرئيس الراحل محمد أنور السادات بوسط الميدان.

وقال اسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش، أن مبادرة " العريش جميلة " تشمل تنظيف الشوارع ورفع الركام بمعدات وفرها رجال أعمال، ودهان وتجميل شوارع.

اضاف انه تم الانتهاء من تنظيف وتجميل ميدان أبو بكر الصديق بقطاع غرب المدينة.

وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، انطلاق مبادرة " معا نبنى بلدنا"، ويشارك فيها شباب بجهود تطوعية ويقوم مجلس المدينة بتوفير معدات معاونة لهم، وتم تنظيف وتجميل الشارع الرئيسى لمدينة بئر العبد.

واعلن مجلس مدينة الشيخ زويد انطلاق مبادرة أهلية ينفذها المجتمع تحت عنوان " الشيخ زويد تبتسم"، وبدأ العمل برفع مخلفات الطرق الرئيسية للمدينة والطريق الدولى.