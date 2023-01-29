دراسة: المشاعر البشرية قد تكون السبب وراء الأمراض وحالات الألم المزمنة

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة عن أن الأمراض الشائعة التي تتراوح بين عرق النسا والألم العضلي الليفي وحالات الألم المزمن الأخرى يمكن أن تسببها المشاعر البشرية، بحسب موقع جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

وقالت الدكتور جورجي أولدفيلد، المتخصصة فى علاج الألم، إن العديد من المرضى لا يستطيعون ربط آلامهم بأسباب جسدية، وتظهر الأبحاث أن الألم العشوائي غالبًا ما يرتبط بالمشاعر والعواطف المكبوتة.



الألم المزمن هو حالة عقلية وجسمية مع مشاعر لم يتم حلها تظهر على شكل ألم وأعراض أخرى.



وأوضحت أن علم الألم الآن يشرح معالجة الأسباب الكامنة للألم المزمن، بدلاً من التركيز على الألم نفسه، وهذا من المرجح أن يسمح للألم بالحل، بدلاً من مجرد إدارته.

من المهم في مرحلة مبكرة استبعاد سبب جسدي لألم الشخص بما في ذلك السرطان أو العدوى أو الكسر أو حالة المناعة الذاتية.

عندما يتم استبعاد سبب جسدي للألم، فقد يكون الأمر محيرًا ، خاصة إذا ظهر المرض من العدم وأدى إلى تعطيل الحياة اليومية لشخص ما.

ومع ذلك، غالبًا ما يرتبط الألم العشوائي بإثارة المشاعر المكبوتة مثل الغضب والخوف والإحباط.

بمجرد أن تبدأ هذه المشاعر في التراكم وتصل إلى نقطة اللاعودة، يمكن أن تجعل الجهاز العصبي شديد الحساسية.

يمكن أن يؤدي هذا بعد ذلك إلى عدد لا يحصى من المشكلات في الجسم ويؤدي إلى حالات مثل عرق النسا والصداع النصفي والإصابة بالألم العضلي الليفي وطنين الأذن.

قد يشعر المصاب أن آلامه جسدية، وأن هناك خطأ ما في أنسجته أو عضلاته أو أعصابه أو عظامه.

لجعل الأمور أكثر إرباكًا، قد يتم إخبارهم بأنهم يعانون من الانزلاق الغضروفي من الفحص ويعتقدون أن هذا هو السبب الجذري للمشكلة.

يتم التحكم في الألم - سواء كان عاطفيًا أو جسديًا - في نفس الجزء من الدماغ.

غالبًا ما يتفاقم الألم المزمن بسبب الخوف والإحباط والتركيز على الألم ومحاولة إصلاحه ومحاولة اكتشافه ومكافحته.

أوضحت السيدة أولدفيلد: "تُظهر الأدلة أن الخوف من الألم ، حتى مجرد القلق بشأنه، يمكن أن يزيد الأمر سوءًا. أيضًا، كلما زاد تركيزنا على الألم ، زاد الألم وإذا حاولنا محاربتها ودفعناها بعيدًا، فقد يزيد الأمر سوءًا أيضًا".