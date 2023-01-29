جيش كوريا الجنوبية يشارك فى تدريبات مشتركة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أنه انضم إلى للتدريبات 8 دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهي كوريا الجنوبية وأستراليا واليابان وسنغافورة وغيرها، موضحة أن قيادة الدفاع الجوي والصاروخي رقم 94 للجيش الأمريكي تقود عمليات الدفاع الصاروخي الباليستي الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويشرف اللواء الـ35، التابع للقيادة، على وحدة باتريوت وقاعدة منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "ثاد" للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية في سيونغجو بإقليم كيونغسانغ الشمالي وبطارية باتريوت في اليابان.

ولفتت إلى أن الدول المشاركة وضعت خطة لعمليات الدفاع الجوي للرد على هجمات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة في جزيرة افتراضية، موضحة أنه خلال التدريبات أتيحت الفرصة لمشاركة الرادار "SBX-1"، ويبلغ طوله 116 مترا وارتفاعه 85 مترا ووزنه 5 أطنان، ويصل مدى الرادار إلى أكثر من 4 آلاف كيلومتر، وهو رادار للمسح الإلكتروني قادر على اكتشاف الصواريخ الباليتسية الكورية الشمالية بدون أي قيود بسبب انحناء الأرض، وذلك بفضل تشغيله أثناء حركته في البحر.

وغالبا ما يتمركز الرادار "SBX-1" في هاواي، ولكن تم نشره في غرب المحيط الهادئ بالقرب من شبه الجزيرة الكورية في عام 2017 عند اكتشاف التحركات الخاصة بإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ويقول المراقبون إن الكشف عن الأصول الرئيسية مثل "SBX-1" يهدف إلى ضمان موثوقية تعهد الولايات المتحدة بالردع الموسع، من خلال تأكيد قدراتها الدفاعية المضادة للطائرات والصواريخ لحلفائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.