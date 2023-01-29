جامعة سوهاج تنظم فعاليات المهرجان الكشفى السابع فى فبراير المقبل

سوهاج محمود مقبول

تنظم إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج ، فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي السابع، لجوالى وجوالات كليات الجامعة، وذلك في الفترة من 1 إلى 5 فبراير القادم، بالمخيم الكشفي الدائم بالحرم الجامعي الجديد. صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج.

ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، أن المهرجان يهدف إلى نشر الحركة الكشفية، وتعزيز الحس القيادي والثقافي العلمي لدى الطلاب، وإكسابهم المزيد من المهارات والخبرات.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المهرجان يشارك به كليات الجامعة المختلفة وعددها ١٧ كلية، ويهدف إلى تنمية المهارات اليدوية للطلاب المشاركين بالمهرجان، كما يتضمن العديد من الأنشطة الخارجية.

وأضاف صبري إبراهيم مدير إدارة رعاية الشباب أن المهرجان سيتضمن ايضاً عدد من المعسكرات الكشفية، التشجير، الدهان والصناعات الخشبية، فيما يساهم في صقل قدرات الطالب العملية والموازنة بينها وبين الأنشطة الفكرية.