تعلم الفتيات مجانا.. "أنهار" تبدع بالكتابة وفن التطريز والرسم على الأقمشة بقنا

قنا صابر سعيد

بدقة ومهارة وإصرار على تقدم ما هو الأفضل تبدأ الفتاة في الجلوس ممسكة قطعة من القماش بيدها وخيط وإبرة لتبدأ في الرسم والكتابة على تلك الأقمشة بتأني حتى لا تقع في خطأ أثناء الكتابة أو الرسم، ليخرج في النهاية شكلًا بديعًا كما طلب من رسومات أو عبارات للتهادي أو عبارات على مناديل الزواج أو "الطارة" الخشبية التي توضع بداخلها قطعة القماش بشكل دائري، وتظل الفتاة لساعات طويلة ممسكة الإبرة تحيك وترسم في القطعة الواحدة، ولإتقان فن الكتابة التحقت بمدرسة لتعليم الخط العربي مما ساعدها على إبراز الكلمات بشكل جذاب للزبائن أو تعليمها للفتيات في القرية.

ويبدي العديد من الفتيات رغبتهم في تعلم فنون الكروشيه والتطريز والرسم على الأقمشة، وتقابل الفتاة ذلك بكل رحب دون مقابل مادي حيث علمت الكثير من الفتيات من خلال دورات أعدتها في وقت لاقت داخل قريتها، وبينت أن زبائنها من المحافظة وخارجها أيضًا وذلك بسبب حبها لما تقوم به من عمل والبيع بأسعار تناسب الجميع.

وقالت انهار صلاح، مؤهل متوسط، إنها بدأت منذ 3 سنوات في تعلم فنون الكتابة والرسم على الأقمشة حتي استطاعت إجادة ذلك النوع من الفن وتحول إلى مشروع للكسب بعد فترة زمنية قليلة وذلك بحسب الطلب، فهناك من يطلب رسومات معينة أو أشكال معينة ترسل لها وتقوم بتنفيذها وأيضًا هناك من يطلب عبارات وجمل تقوم بكتابها على الأقمشة أو المنديل في كتب كتاب العروس وفي الخطوبة أيضًا وهي أشياء يقبل الشباب على شرائها.

وأوضحت انهار صلاح، أن الأسعار تختلف بحسب العمل الذي تقوم به وذلك بدءً من 50 جنيهًا وحتي 300 جنيهًا، بحسب العمل ومدته المطلوب منها ويطلب منها من داخل المحافظة وخارجها بعد العمل في مجال التطريز وتشجيع الأهل لها على الاستكمال وحب العمل، حيث لا توجد صعوبات كثيرة في العمل إلا المدة الزمنية للعمل التي تستغرق وقت طويل كباقي العمل اليدوي وتستخدم أدوات وخامات بسيطة.

وأشارت انهار صلاح، إلي أنها تعمل في مجال الهاند ميد وذلك حبًا في ذلك المجال المفيد للفتيات وذلك لعملهم داخل منزل دون الحاجة إلى العمل خارج المنزل، وتقوم بشراء الأدوات بسعر الجملة حتي تصبح التكلفة بسيطة على الزبائن، لافتة أنها تعلم الفتيات وكل من يرغب في ذلك مجانًا دون مقابل، كما شاركت في دورات تعليمية لفن التطريز والرسم على الأقمشة وأخرج المتدربين أعمال مبهرة.



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